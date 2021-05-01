Марш в честь СС "Галичина". Полиция составила протокол на участника и открыла дело

Столичные полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время марша в честь дивизии СС "Галичина", прошедшего в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После завершения акции во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие. Полицейские установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве", – заявили в полиции.

Сообщается, что мужчина в присутствии понятных отказался от подписи протокола, материал будет направлен в суд. Также следователи открыли дело по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды тоталитарных режимов.

28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина". Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции 28 апреля, полиция ограничила автомобильное движение в центре Киева для обеспечения проведения марша. "Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику", – говорилось в сообщении.

В Украинском институте национальной памяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране.

МИД Израиля осудил проведение акции.

МИД Украины сегодня также осудил "любые проявления глорификации войск Ваффен-СС".

Читайте также: Марш в честь СС "Галичина". ОП требует от Кличко отчитаться, как такое стало возможным

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.