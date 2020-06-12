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Матери военнопленных организовали лежачий протест под офисом Зеленского - фото

Матери военнопленных организовали лежачий протест под офисом Зеленского - фото - Фото
Фото: Ян Доброносов/Facebook
12.06.2020, 14:30

Женщины у здания Офиса президента в центре Киева требуют посодействовать освобождению пленных сыновей

Матери пленных украинских военных организовали лежачий протест, требуя освобождения своих детей. Фото и видео протеста опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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Женщины уверены, что никто кроме них не заинтересован в освобождении сыновей из плена боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР. Они заявили, что будут лежать, пока к ним не выйдут представители Офиса президента.  В лежачем митинге принимают участие около 10 матерей военнопленных.  

Лежачий протест матерей под Офисом президента

  • 16 апреля произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ в Луганске и Донецке: в Украину вернулись 20 граждан

  • Освобожденные из плена боевиков украинцы рассказали о пытках и насилии.

Читайте также: Кого вернули по обмену из Донбасса: 20 имен бывших заложников

Наталия Софиенко
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