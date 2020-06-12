Матери военнопленных организовали лежачий протест под офисом Зеленского - фото

Фото: Ян Доброносов/Facebook

Матери пленных украинских военных организовали лежачий протест, требуя освобождения своих детей. Фото и видео протеста опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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Женщины уверены, что никто кроме них не заинтересован в освобождении сыновей из плена боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР. Они заявили, что будут лежать, пока к ним не выйдут представители Офиса президента. В лежачем митинге принимают участие около 10 матерей военнопленных.

16 апреля произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ в Луганске и Донецке: в Украину вернулись 20 граждан.

Освобожденные из плена боевиков украинцы рассказали о пытках и насилии.

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