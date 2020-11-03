UA

Министр экологии заразился коронавирусом

03.11.2020, 18:49
Министр экологии заразился коронавирусом - Фото
Роман Абрамовский (Фото: menr.gov.ua)

По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное

Глава министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное.

Министр отметил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Абрамовский рассказал, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, как и ранее, действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничение личных контактов и дезинфекция помещений.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников министерства продолжает работать в онлайн-режиме, в админздании находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических функций.

Читайте таккже: Депутаты поддержали идею штрафов для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
минэкологии коронавирус Роман Абрамовский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 