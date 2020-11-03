Министр экологии заразился коронавирусом

По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное

Глава министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное.

Министр отметил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Абрамовский рассказал, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, как и ранее, действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничение личных контактов и дезинфекция помещений.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников министерства продолжает работать в онлайн-режиме, в админздании находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических функций.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 24 октября в красных зонах разрешили работу кинотеатров.

30 октября вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

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Наталия Медведева

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