Министр экологии заразился коронавирусом
По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное
Глава министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
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По словам Абрамовского, он на самоизоляции, лечится дома, состояние здоровья удовлетворительное.
Министр отметил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.
Абрамовский рассказал, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, как и ранее, действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничение личных контактов и дезинфекция помещений.
По его словам, подавляющее большинство сотрудников министерства продолжает работать в онлайн-режиме, в админздании находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических функций.
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