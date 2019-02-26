Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 17:48

В школах начнут изучать историю создания ПЦУ

В школах начнут изучать историю создания ПЦУ - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

Предоставление томоса и создание ПЦУ старшеклассники начнут изучать уже в этом году

Реклама
Реклама

В конце этого учебного года 11-классники будут изучать в школе историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В школы уже отправили информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса.

Реклама

В учебниках по истории эта тема появится уже в следующем учебном году, поскольку в 2019-м планируется очередная печать новых книг для 11-х классов.

Тема создания ПЦУ будет внесена и в ВНО по истории Украины, но по ней, согласно правилам, будут сдавать экзамены не раньше 2021 года.

6 января была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, школьники, школа, Министерство образования, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 