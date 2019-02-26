В школах начнут изучать историю создания ПЦУ

Иллюстративное фото (LIGA.net)

В конце этого учебного года 11-классники будут изучать в школе историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В школы уже отправили информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса.

Реклама

В учебниках по истории эта тема появится уже в следующем учебном году, поскольку в 2019-м планируется очередная печать новых книг для 11-х классов.

Тема создания ПЦУ будет внесена и в ВНО по истории Украины, но по ней, согласно правилам, будут сдавать экзамены не раньше 2021 года.

6 января была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.