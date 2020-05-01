Минобразования объяснило, почему урок об агрессии РФ заменили на видео с Усиком

Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока на тему "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Александром Усиком, где речь шла о научно-технологической революции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В расписании для 11 класса на сайте Минобразования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Читайте также: Минобразования: К проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты

На официальном канале Минобразования и науки в YouTube вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

Позже в Минобразования объяснили замену урока техническими нюансами.

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - проект свободного дистанционного доступа к знаниям для школьников. Дети смогут учиться через Facebook или YouTube.

Читайте также: Усик о войне и россиянах: Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили