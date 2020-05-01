Минобразования объяснило, почему урок об агрессии РФ заменили на видео с Усиком

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока на тему "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Александром Усиком, где речь шла о научно-технологической революции. Об этом сообщает Радио Свобода.
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В расписании для 11 класса на сайте Минобразования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".
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На официальном канале Минобразования и науки в YouTube вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.
Позже в Минобразования объяснили замену урока техническими нюансами.
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