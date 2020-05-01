Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минобразования объяснило, почему урок об агрессии РФ заменили на видео с Усиком

Минобразования объяснило, почему урок об агрессии РФ заменили на видео с Усиком - Фото
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
01.05.2020, 09:47

В Минобразования объяснили замену урока техническими нюансами

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока на тему "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Александром Усиком, где речь шла о научно-технологической революции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В расписании для 11 класса на сайте Минобразования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Читайте также: Минобразования: К проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты

На официальном канале Минобразования и науки в YouTube вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

Позже в Минобразования объяснили замену урока техническими нюансами.

  • С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - проект свободного дистанционного доступа к знаниям для школьников. Дети смогут учиться через Facebook или YouTube.

Читайте также: Усик о войне и россиянах: Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
война в донбассе Александр Усик школа онлайн
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 