Можно ли заразиться коронавирусом через кондиционер. В Минздраве пояснили

Бытовые кондиционеры никак не влияют на передачу новой коронавирусной инфекции: от них невозможно заразиться. Об этом в Facebook пишет Центр общественного здоровья Минздрава.
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По словам медиков, кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что для передачи вируса нужен живой организм-хозяин. Также кондиционер (если не в режиме подмеса внешнего воздуха или проветривания, - ред.) не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи: он берет воздух из помещения, охлаждают его и возвращает обратно в то же помещение.
Медики отметили, что использование кондиционеров "часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха", хотя на самом деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислота, био- и химические загрязнители.
"Именно проветривание является одной из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер, надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение", - резюмировали в Минздраве.
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На середину июня 2020-го есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении с несоблюдением физического дистанцирования, респираторной гигиены и этикета кашля/чихания использование кондиционеров может повлиять на передачу SARS-CoV-2.
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