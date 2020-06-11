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Можно ли заразиться коронавирусом через кондиционер. В Минздраве пояснили

Можно ли заразиться коронавирусом через кондиционер. В Минздраве пояснили - Фото
Фото: ЕРА
11.06.2020, 08:03

Вирус не летает на улице в концентрации, которая может привести к заражению - разве что рядом с вами будет кашлять/чихать/говорить симптомный больной

Бытовые кондиционеры никак не влияют на передачу новой коронавирусной инфекции: от них невозможно заразиться. Об этом в Facebook пишет Центр общественного здоровья Минздрава.

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По словам медиков, кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что для передачи вируса нужен живой организм-хозяин. Также кондиционер (если не в режиме подмеса внешнего воздуха или проветривания, - ред.) не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи: он берет воздух из помещения, охлаждают его и возвращает обратно в то же помещение.

Медики отметили, что использование кондиционеров "часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха", хотя на самом деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислота, био- и химические загрязнители.

"Именно проветривание является одной из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер, надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение", - резюмировали в Минздраве.

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На середину июня 2020-го есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении с несоблюдением физического дистанцирования, респираторной гигиены и этикета кашля/чихания использование кондиционеров может повлиять на передачу SARS-CoV-2.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На утро 11 июня в мире (только официально) заболели почти 7,5 млн человек, 419 000 умерли, 3,75 млн выздоровели.
  • У части зараженных коронавирусом людей, особенно молодых и здоровых, симптомы не развиваются или болезнь проходит в легкой форме.
  • Бессимптомные больные, вероятно, в малой степени способствуют распространению SARS-CoV-2, предположили в ВОЗ.
  • Ученые не смогли найти способный к заражению коронавирус на грязных поверхностях.

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Евгений Пилипенко
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