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Перестраховываются. В ВОЗ уточнили выводы о бессимптомной передаче COVID-19

Перестраховываются. В ВОЗ уточнили выводы о бессимптомной передаче COVID-19 - Фото
Глава ВОЗ и Мария Ван Керхов (фото - ЕРА)
10.06.2020, 08:27

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что люди с симптомами - наиболее заразны, однако инфекция может передаваться до того, как проявятся симптомы

Какой процент заражений коронавирусом происходит от бессимптомных больных COVID-19, до сих пор остается "большим неизвестным" фактором. Так уточнили во Всемирной организации здравоохранения вчерашнее сообщение о том, что "бессимптомники" заражают других якобы очень редко, пишет BBC News.

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Доктор Мария Ван Керхов, которая стоит за тем оптимистичным высказыванием, подчеркнула, что такое наблюдение основано на относительно небольшом количестве исследований. Исследуя локальные вспышки в разных странах, сказала глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, там, где наблюдались бессимптомные случаи, "очень редко" обнаруживались вторичные инфекции среди контактов таких больных. Но, уточняет она, это "все еще "большой открытый вопрос", так ли происходит на глобальном масштабе.

Для некоторых эпидемиологов с мировым именем было сюрпризом вчерашнее заявление д-ра Керхов. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майкл Райан, сказал, что он "абсолютно убежден", что происходит бессимптомная передача; "вопрос в том, сколько".

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Глава ВОЗ по новым болезням провела различие между тремя категориями пациентов:

— люди, у которых никогда не появляются симптомы (бессимптомные);
— люди, которые дают положительный результат ПЦР-теста, когда у них еще нет симптомов, но в итоге они развиваются (предсимптомные);
— люди с очень легкими или нетипичными симптомами, которые не осознают, что болеют коронавирусом.

В некоторых исследованиях учитывается различие между этими категориями, тогда как в других - нет, сказала она, что, наряду с относительно небольшими группами изученных людей, создает определенную путаницу. Но, уточнила Ван Керхов, доказательства дают основу для предположения, что классические "бессимптомники" не играют существенной роли в передаче вируса в изученных местах.

При этом просто положительный ПЦР-тест не скажет, какая у вас вирусная нагрузка. Если такой носитель без симптомов - не чихает/кашляет (или громко разговаривает) без маски на людях - то он вряд ли способен масштабно разнести инфекцию.

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Евгений Пилипенко
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