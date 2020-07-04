МОЗ готовит больницы второй и третьей волны из-за роста заболеваемости COVID-19
В Закарпатской, Волынской и Ровенской областях растет уровень госпитализации пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения разворачивает больницы второй волны в регионах, где значительно растет число заболевших COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Речь идет, в частности, о Закарпатской, Волынской и Ровенской областях. Также идет подготовка больниц второй и третьей волны, связанная с ростом заболеваемости и уровнем госпитализации в этих регионах.
Степанов прокомментировал сообщения о том, что в Киеве и Львове в некоторых больницах пациенты уже лежат даже в коридорах, заявив, что это вопрос к местным властям, связанный с маршрутизацией пациентов, которым требуется госпитализация, в другие больницы.
По словам министра, больницы в Киеве и Львовской области заполнены на 41-44%. В Киеве больницы первой волны рассчитаны на 700-750 заболевших, во Львовской области - на 1500.
- Вчера во Львовском горсовете заявили, что больницы города заполнены на 95%.
- Также вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
- В Украине за вчерашний день выявлено 914 новых случаев COVID-19.
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