МОЗ готовит больницы второй и третьей волны из-за роста заболеваемости COVID-19

В Закарпатской, Волынской и Ровенской областях растет уровень госпитализации пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения разворачивает больницы второй волны в регионах, где значительно растет число заболевших COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Речь идет, в частности, о Закарпатской, Волынской и Ровенской областях. Также идет подготовка больниц второй и третьей волны, связанная с ростом заболеваемости и уровнем госпитализации в этих регионах.

Степанов прокомментировал сообщения о том, что в Киеве и Львове в некоторых больницах пациенты уже лежат даже в коридорах, заявив, что это вопрос к местным властям, связанный с маршрутизацией пациентов, которым требуется госпитализация, в другие больницы.

По словам министра, больницы в Киеве и Львовской области заполнены на 41-44%. В Киеве больницы первой волны рассчитаны на 700-750 заболевших, во Львовской области - на 1500.

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Денис Юдин

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