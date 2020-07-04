Коронавирус. В Украине более 900 заболевших COIVD-19 за сутки
04.07.2020, 09:02
Иллюстративное фото: Роман Балук
За вчерашний день почти 600 пациентов с COVID-19 выздоровели
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 914 новых случаев COVID-19 (сутками ранее - 876). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
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На утро 4 июля в Украине подтверждены 47 677 случаев коронавирусной инфекции, 1227 человек умерли от болезни, 21 155 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки умерли 15 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 27), выздоровели 597 (сутками ранее - 505).
Новость дополняется...
- За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.
- Во Львове запретили работу ночных клубов.
- Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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