UA

Коронавирус. В Украине более 900 заболевших COIVD-19 за сутки

04.07.2020, 09:02
Коронавирус. В Украине более 900 заболевших COIVD-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За вчерашний день почти 600 пациентов с COVID-19 выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 914 новых случаев COVID-19 (сутками ранее - 876). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 4 июля в Украине подтверждены 47 677 случаев коронавирусной инфекции, 1227 человек умерли от болезни, 21 155 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 15 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 27), выздоровели 597 (сутками ранее - 505).

Новость дополняется...

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От первой краски для волос до диагностики кожи в домашних условиях

От первой краски для волос до диагностики кожи в домашних условиях
 