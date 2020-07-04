Коронавирус. В Украине более 900 заболевших COIVD-19 за сутки

За вчерашний день почти 600 пациентов с COVID-19 выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 914 новых случаев COVID-19 (сутками ранее - 876). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

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На утро 4 июля в Украине подтверждены 47 677 случаев коронавирусной инфекции, 1227 человек умерли от болезни, 21 155 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 15 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 27), выздоровели 597 (сутками ранее - 505).

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11 182 576 человек зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело За прошедшие сутки в мире .

Во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. Вчера карантин был усилен в Волынской области

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Денис Юдин

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