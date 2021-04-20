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Напавший на журналистку Интера в поезде умер в СИЗО, не дождавшись суда

20.04.2021, 15:34
Напавший на журналистку Интера в поезде умер в СИЗО, не дождавшись суда - Фото
Виталий Рудзько (фото - МВД)

Житель Запорожья, который в ночь на 1 августа прошлого года, напал и избил журналистку Интера Анастасию Лугову в поезде Мариуполь-Киев, умер в СИЗО, так и не представ перед судом. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Она рассказала, что 10 апреля подозреваемый был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Ему оказали медпомощь, но спустя три дня он умер. По предварительным данным, смерть наступила естественным путем в результате болезни.

Судьба уголовного дела будет решаться на следующем заседании 19 мая.

Прокомментировала смерть нападавшего и сама журналистка. Она подчеркнула в Instagram, что это еще не означает конец дела и что она и дальше будет отстаивать в суде свои права, потому что "за то, что случилось, должен нести ответственности не только он".

По словам Луговой, остается "много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров".

  • В ночь с 31 июля на 1 августа 2020 года в поезде Мариуполь – Киев неизвестный мужчина напал на журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую - он избил ее и пытался изнасиловать. Позже в МВД обнародовали фотографию нападавшего – им оказался ранее судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько.
  • Позже журналистка рассказала о своем состоянии после нападения.
  • 4 августа в Укрзализныце прокомментировали подробности инцидента и рассказали, кого уволят из-за этого.

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Дарья Мостовая
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