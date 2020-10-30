Не 36,6°С. Средняя температура тела за последние 200 лет снизилась, утверждают ученые

Наверняка неизвестно, с чем связаны температурные изменения в человеческой популяции, и являются ли они глобальными: нужны дополнительные исследования

Американские медики считают, что за прошлые 200 лет средняя нормальная температура человеческого тела снизилась с "признанных" ранее 37 градусов по Цельсию до 36,4°С. Об этом они пишут в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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Их анализ в трех когортах взрослых американцев показал, что нормальная температура тела в США снижается на 0,03°C в десятилетие. Авторы пишут, что в развитых странах она сейчас на 1,6% ниже, чем в доиндустриальную эпоху, и составляет 36,4°C. Эффект был устойчивым к возможным искажающим факторам вроде демографических данных, температуры окружающей среды, времени суток и сопутствующих заболеваний.

Они полагают, что раз такая тенденция совпадает по временным рамкам в 20-21 веках с сокращением времени протекания многих инфекционных болезней (то есть сокращением энергозатрат организма на иммунные ответы), то понижение температуры тела может быть связано с повышением уровня медицины.

В течение 20 лет лет они замеряли температуру у лишенных большинства благ цивилизации фермеров-фуражиров из племени цимане в Боливии, где также "богатая на патогены среда обитания". Выборка – 17 958 наблюдений за 5481 человеком от 15 лет и старше. Если в начале 21 века t=~37.0°C, то впоследствии (за 16-летний период исследований) снизилась на ~0,05°C в год за 16 лет и составила ~36,5°C в 2018-м:

Изменения в физической активности, композиции тела, использование антибиотиков и температура среды "являются потенциальными причинами временного снижения", пишут авторы.

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Докладчики уточняют: неизвестно, является ли температура ниже 37,0°C нормальной за пределами развитых стран. Также не было тщательно проверено влияние инфекций и активации иммунной системы на временные изменения температуры.

Пару лет назад британские ученые также заявляли, что температура тела граждан их страны снизилась до 36,5°С.

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Евгений Пилипенко

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