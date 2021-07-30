Не менее 40% украинцев имеют антитела к COVID-19. Но болело, вероятно, больше – Минздрав

От 39,3% до 41,7% украинцев имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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По предварительным результатам исследований, по состоянию на июнь-июль 2021 у 40,5% испытуемых выявили антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2. Пробы крови были забраны у 6398 здоровых взрослых людей, избранных случайным образом.

Сообщается, что треть участников исследования проживает в сельской местности, треть – в областных центрах, еще треть – в других городах и поселках городского типа.

Вышеуказанные данные следует расценивать как минимальную долю украинцев, которые переносили COVID-19 с начала пандемии. В Минздраве говорят, что фактическое количество инфицированных, вероятно, является большим.

СПРАВКА. По . По данным ВОЗ, антитела появляются не у всех переболевших COVID-19. Медики Великобритании отмечали , что антитела у выздоровевших необязательно гарантируют иммунитет к коронавирусу. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорилось , что уровень защитных антител у людей "довольно быстро" снижается после заражения коронавирусом. В Минздраве заявляли : вероятность заболеть COVID-19 остается даже в случае высокого уровня антител.

Защиту от заражения коронавирусом и развития ковида обеспечивают не только антитела, но и клеточный иммунитет. Споры о его роли при SARS-CoV-2 – от "незначительной" до "основной" – продолжаются.

По информации главы медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого, у трети украинцев есть антитела к коронавирусу.

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Станислав Стороженко

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