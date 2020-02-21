Новые Санжары. Переселенцы из Донецка привезли эвакуированным продукты – фото

Переселенцы из Донецка привезли продукты под ворота санатория в Новых Санжарах, где под наблюдением находятся эвакуированные из китайского Уханя граждане. Об этом в Facebook сообщил сотрудник канала Настоящее время Владимир Рунец.
С его слов, люди "привезли все, что смогли", объяснив свой поступок тем, что их "уже обвиняли, что война из-за нас, а этих людей обвинят, что вирус из-за них".
Смотрите видео: Эвакуированные показали условия проживания
Дарители от интервью отказались, разгрузили автомобиль и уехали, отметил Рунец.
Читайте также: Страх и ненависть в Новых Санжарах. Пять ошибок власти, породивших панику