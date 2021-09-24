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Ограничения "желтой" и "оранжевой зоны": что надо знать, если собрались в кино

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 19:06
Ограничения
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кинотеатрам будет непросто функционировать в условиях "желтой" и "оранжевой" зон карантина, даже если они имеют право работать без ограничений. О ситуации рассказал в Facebook совладелец сети Планета кино Дмитро Деркач.

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По словам Деркача, сотрудники кинотеатров их сети вакцинированы, и при проверке COVID-сертификатов клиентов, сеть теоретически сможет работать без ограничений. Однако, по словам бизнесмена, есть определенные сложности.

Во-первых, кинотеатры продали много билетов на месяц вперед еще до введения ограничений.

Во-вторых, проверка сертификатов у зрителей на входе в зал создаст очереди, а запуск в зал затянется на дополнительные 20-30 минут.

"Если сертификата нет – это конфликты, стрессы, напряги для клиентов и возврат билетов, нагрузка на кассы и контакт-центр, мы просто не справимся с этим", – написал Деркач.

По словам бизнесмена, в сети пока не знают, как преодолеть эти препятствия.

"Вполне вероятно, с новой недели перейдем на работу по ограничениям желтой/оранжевой зоны (2 ряда через 1). Но эти выходные мы уже не сможем вернуть заранее проданные билеты и ввести ограничения. Поэтому пока у нас полная неразбериха", – сообщил он.

Деркач извинился за грядущие неудобства и пообещал, что сеть постарается наладить процессы за одну-две недели.

СПРАВКА. В условиях "желтой" и "оранжевой" зон карантина кинотеатры и заведения культуры могут работать при заполненности залов на 2/3 или 50% в каждом отдельном зале.

Ограничения желтой зоны не будут применяться, если все посетители и 80% работников заведений культуры, общепита, кинотеатров и т.д. будут вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой или будут иметь негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

Ограничения "желтой" и "оранжевой зоны": что надо знать, если собрались в кино

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Наталия Медведева
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кинотеатр карантин коронавирус
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