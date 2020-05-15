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Ослабление карантина. Кабмин примет решение по детсадам 20 мая

Ослабление карантина. Кабмин примет решение по детсадам 20 мая - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.05.2020, 12:54

И.о. министра образования Любомира Мандзий отметила, что решение будет принимать правительство Украины "с учетом эпидемиологической ситуации"

Правительство 20 мая примет решение о дате открытия дошкольных детских учреждений. Об этом заявила в эфире канала Украина 24 исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Она подчеркнула, что работа детсадов будет возобновлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе и обеспечения безопасности детей и воспитателей.

"Решение правительства по датам, по этапности (открытия, - ред.) будет уже в среду точно… Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице - это самое важное. Общее, рамочное решение правительства, о возможной дате будет в среду, но необходим подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", - отметила Мандзий.

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По ее словам, Минобразования готовит так называемый коронавирусный протокол. Мадзий уточнила, что будут разработаны методические рекомендации с конкретными требованиями к безопасности в детсадах, они учитывают практику европейских стран, в частности, в этом вопросе помог международный фонд ЮНИСЕФ.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы, чтобы было безопасно и воспитателям, и детям", - объяснила чиновник.

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Арина Толина
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минобразования карантин детсады Любомира Мандзий
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