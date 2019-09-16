Освобожденным из плена украинцам выдали новые документы: фото

Освобожденные из плена РФ (Фото: ГМС Украины)

Освобожденным из российского плена украинским морякам и политзаключенным выдали новые документы. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Сообщается, что те украинцы, которые потеряли в плену свои документы, получили ID-карты и загранпаспорта. Выдачу документов для них организовали прямо на территории медучреждений, где они находятся. Для этого привлекли мобильный пункт Паспортного сервиса.

Ранее сообщалось, что освобожденным украинцам облегчат получение документов.

7 сентября 35 украинских политзаключенных и пленных моряков вернулись домой .

Столько же человек Украина отправила на территорию РФ в рамках обмена.

Освобожденных украинцев для обследования отвезли в государственную клинику Феофания и военный госпиталь.

Читайте также: Неделя после освобождения. Сенцов озвучил два вывода об Украине