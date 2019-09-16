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Освобожденным из плена украинцам выдали новые документы: фото

Освобожденным из плена украинцам выдали новые документы: фото - Фото
Освобожденные из плена РФ (Фото: ГМС Украины)
16.09.2019, 16:10

Бывшим политзаключенным выдали внутренние и заграничные паспорта

Освобожденным из российского плена украинским морякам и политзаключенным выдали новые документы. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Сообщается, что те украинцы, которые потеряли в плену свои документы, получили ID-карты и загранпаспорта. Выдачу документов для них организовали прямо на территории медучреждений, где они находятся. Для этого привлекли мобильный пункт Паспортного сервиса.

Ранее сообщалось, что освобожденным украинцам облегчат получение документов.

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