Патрульная полиция начала привлекать военкоматы к борьбе с любителями дрифта – фото

Патрульная полиция начала привлекать военкоматы к борьбе с любителями форсажа и дрифта в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Мы воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами – это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", – написал Белошицкий.



Он пояснил, что полиция неоднократно предупреждала водителей о недопустимости такого поведения и некоторых привлекала к ответственности, но это не помогло.

"Так что на этот раз мы пригласили на мероприятие [возле НСК "Олимпийский"] военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить", – написал Белошицкий.

В прошлом году в сентябре журналист Украинской правды Михаил Ткач опубликовал материал под названием "Форсаж во время войны. Как жителей столицы терроризируют уличными гонками", в котором показал, как в Киеве водители устраивают гонки в условиях военного положения.

После выхода этого сюжета Патрульная полиция заявила, что составляет протоколы и выписывает штрафы таким нарушителям.

23 июня 2022 года депутаты Киевсовета проголосовали за запрет на время военного положения движения автомобилей и мотоциклов с глушителями-"прямотоками" без шумопоглотителей.

Андрій Водяний

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