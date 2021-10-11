Последствия эпидемии коронавируса будут ощущаться лет пять, а то и больше – Ляшко
Сейчас система здравоохранения направлена на борьбу с эпидемией коронавируса, последствия этого будут ощущаться ближайшие пять и больше лет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Голосу Америки.
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"Система сейчас перенаправлена на противодействие эпидемии, и мы уже сейчас знаем, что лет пять, а то и больше, это будет нам откликаться через недовыявление онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции", – сказал Ляшко.
По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали, и приближается к показателям осени 2020-го.
"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет имунонезащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", – добавил Ляшко.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
- 5 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах Киева 99% пациентов с COVID-19 – не вакцинированы.
- По информации секретаря РНБО Алексея Данилова, пик COVID-19 ожидается к концу октября, будет до 55 000 госпитализированных.
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