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Последствия эпидемии коронавируса будут ощущаться лет пять, а то и больше – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 11:44
Последствия эпидемии коронавируса будут ощущаться лет пять, а то и больше – Ляшко - Фото
Скриншот видео Youtube/Украина 24

Сейчас система здравоохранения направлена ​​на борьбу с эпидемией коронавируса, последствия этого будут ощущаться ближайшие пять и больше лет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Голосу Америки.

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"Система сейчас перенаправлена ​​на противодействие эпидемии, и мы уже сейчас знаем, что лет пять, а то и больше, это будет нам откликаться через недовыявление онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции", – сказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали, и приближается к показателям осени 2020-го.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет имунонезащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", – добавил Ляшко.

Читайте также: Пандемия коронавируса будет длиться еще от двух до пяти лет – главсанврач

Владислава Михайленко
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Виктор Ляшко пандемия коронавирус COVID-19
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