Прогноз погоды на выходные: будет без осадков, жара до +33 градусов

На ближайших выходных в Украину вернется жаркая погода

В ближайшие выходные в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Температура 29 августа ночью +11-16, на побережье морей до +19, днем +​​24-29, на юге страны до +31; 30 августа ночью +14-19, днем ​+​28-33.

В Киеве и регионе сухо. Температура 29 августа ночью +11-16, днем +​​24-29; 30 августа ночью +14-19, днем ​​+28-33.

Сегодня в Украине днем ​​ожидается от +19 до 30 тепла, на севере и востоке возможны дожди. Температура ночью +11-16, на побережье морей до +19; днем +19-24, в южной части +25-30. Также синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму.

В Киеве 28 августа без осадков. Температура ночью +14-16, днем ​​+20-22. В области местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +11-16, днем ​​+19-24.

По прогнозам Укргидрометцентра, в этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы.

Наталия Софиенко

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