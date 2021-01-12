Пропагандистские возможности российской вакцины Sputnik превышают реальные – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает против использования в Украине российской вакцины от COVID-19 Sputnik V, так как цель РФ – навязывание пропагандистских штампов и идеологий, а не здоровье украинцев. Об этом он заявил в эфире 1+1.
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"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности Sputnik V намного превышают его реальные возможности и эффективность", – добавил министр.
По его словам, он стал бы выступать против применения российской вакцины даже в случае, если ее эффективность была бы доказана.
"Есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский, потому что нам навязывают эту историю "вот вас все кинули", "вы ничего не можете", а мы их всегда "братский" народ", – отметил Кулеба.
- В декабре 2020-го министр иностранных дел Кулеба заявил, что не прошедшая все стадии клинических испытаний российская вакцина – "гибридное оружие против Украины".
- 6 января 2021-го Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V.
- 8 января Степанов отреагировал на заявку Биолек, заявив, что компании надо подать еще ряд документов, после чего можно будет увидеть, что такое российская вакцина.
- Украина уже утвердила план вакцинации. На 9 января Украине гарантировано бесплатное получение 8 млн доз вакцины по программе ВОЗ COVAX. Также подписан контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac.
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