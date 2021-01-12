Пропагандистские возможности российской вакцины Sputnik превышают реальные – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает против использования в Украине российской вакцины от COVID-19 Sputnik V, так как цель РФ – навязывание пропагандистских штампов и идеологий, а не здоровье украинцев. Об этом он заявил в эфире 1+1.

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"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности Sputnik V намного превышают его реальные возможности и эффективность", – добавил министр.

По его словам, он стал бы выступать против применения российской вакцины даже в случае, если ее эффективность была бы доказана.

"Есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский, потому что нам навязывают эту историю "вот вас все кинули", "вы ничего не можете", а мы их всегда "братский" народ", – отметил Кулеба.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и Минобороны РФ основана на двух человеческих аденовирусах (вызывают один из вирусов простуды): их при помощи генной инженерии "вооружили" белковыми шипами от SARS CoV-2. Разработчики уверяют (без публикации в авторитетных научных изданиях), что "вакцина проверена более чем" и ее действие "продлится пару лет", и что "Pfizer, Moderna и AstraZeneca идут по нашему принципу". Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) они провалили: люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата получить уже невозможно – по крайней мере в РФ.

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Станислав Стороженко

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