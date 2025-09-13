"Птахи Мадяра" сбили российский дрон "Орион", стоимостью более $5 млн – видео

Всего на счету бригады более 1500 сбитых российских БпЛА

БпЛА "Орион" (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы беспилотных систем смогли сбить российский дорогостоящий ударно-разведывательный борт "Орион". Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, известный как Мадяр.

"Только что сбит ударно-разведывательный борт "Орион". 414 ОБр Птахи Мадяра, команда Топота", – сообщил он в 21:24.

На каком именно направлении фронта был сбит вражеский дрон, Бровди не уточнил.

По информации командующего СБС, на счету операторов дронов бригады "Птахи Мадяра" более 1500 сбитых БпЛА врага типа "Орлан", ZALA, Supercam, "шахед", "Гербера", "Ланцет". Крупнейшими из них были "Мерлин" и "Форпост".

"Орион" оставался на короночку... Команда Топота 414 ОБр. Хорошая работа, казаки", – заявил командующий СБС.

Размах крыла "Ориона" составляет 16,3 метра, способен провести в воздухе 24 часа. Его радиус применения – 250-300 км, крейсерская скорость составляет 120-200 км/ч. Стоимость одного такого БпЛА более $5 млн.