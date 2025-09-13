"Птахи Мадяра" збили російський дрон "Оріон", вартістю понад $5 млн – відео

БпЛА "Оріон" (Фото: ресурси окупантів)

Сили безпілотних систем змогли збити російський дороговартісний ударно-розвідувальний борт "Оріон". Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий як Мадяр.

"Щойно збито ударно-розвідувальний борт "Оріон". 414 ОБр Птахи Мадяра, команда Топота", – повідомив він о 21:24.

На якому саме напрямку фронту було збито ворожий дрон, Бровді не уточнив.

За інформацією командувача СБС, на рахунку операторів дронів бригади "Птахи Мадяра" понад 1500 збитих БпЛА ворога типу "Орлан", ZALA, Supercam, "шахед", "Гербера", "Ланцет". Найбільшими з них були "Мерлін" та "Форпост".

"Оріон" залишався на короночку... Команда Топота 414 ОБр. Гарна робота, козаки", – заявив командувач СБС.

Розмах крила "Оріона" становить 16,3 метра, здатен провести в повітрі 24 години. Його радіус застосування – 250-300 км, крейсерська швидкість становить 120-200 км/год. Вартість одного такого БпЛА понад $5 млн.