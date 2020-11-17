Рада обязала Кабмин уведомлять о карантине за неделю и предлагать при этом помощь бизнесу
Верховная Рада требует от Кабмина заранее сообщать о карантине и подавать в парламент законопроекты о господдержке предприятий
Верховная Рада приняла постановления №4320, которое обязывает Кабинет министров предупреждать об ужесточении карантинных мер в регионах и по всей территории страны за неделю.
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Теперь правительство обязано не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух или более карантинных ограничений, информировать о действиях, которые будут приняты для поддержки уязвимых групп населения.
Также Кабмин теперь должен за неделю до введения двух и более карантинных мероприятий внести в Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия из-за карантина.
Противоэпидемиологические меры, о которых должно будет уведомлять правительство:
- запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- запрет на посещение учебных заведений;
- запрет на прием посетителей субъектами хозяйствования сферы культуры, кинотеатрами, заведениями общепита, торгово-развлекательными центрами, а также предприятиями, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- запрет на покидание места своего проживания.
- 11 ноября 2020 года Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня.
- В тот же день под Кабинетом министров прошла акция рестораторов против введения карантина. Подобные акции прошли в 22 городах Украины.
- По исследованию компании Poster, за эти выходные заведения общепита потеряли около четверти своей выручки.
- Сегодня, 17 ноября, ВР отказалась рекомендовать Кабмину пересмотреть решение о карантине выходного дня.
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