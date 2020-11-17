Рада обязала Кабмин уведомлять о карантине за неделю и предлагать при этом помощь бизнесу

Верховная Рада требует от Кабмина заранее сообщать о карантине и подавать в парламент законопроекты о господдержке предприятий

Верховная Рада приняла постановления №4320, которое обязывает Кабинет министров предупреждать об ужесточении карантинных мер в регионах и по всей территории страны за неделю.

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Теперь правительство обязано не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух или более карантинных ограничений, информировать о действиях, которые будут приняты для поддержки уязвимых групп населения.

Также Кабмин теперь должен за неделю до введения двух и более карантинных мероприятий внести в Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия из-за карантина.

Противоэпидемиологические меры, о которых должно будет уведомлять правительство:

- запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

- запрет на посещение учебных заведений;

- запрет на прием посетителей субъектами хозяйствования сферы культуры, кинотеатрами, заведениями общепита, торгово-развлекательными центрами, а также предприятиями, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- запрет на покидание места своего проживания.

Станислав Стороженко

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