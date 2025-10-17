С начала 2025 года ВСУ взяли в плен более 2000 оккупантов России – Генштаб

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия не владеет стратегической инициативой на фронте в полной мере, ее летнее наступление провалено. В плен было взято более 2000 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на некоторых направлениях остается сложной, но планы России по захвату важных районов оккупанты не выполняют, а потому их постоянно пересматривают и откладывают.

"Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта. Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля. С начала года взято в плен 2060 военнослужащих РФ", – отметили военные.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны на некоторых участках фронта контратакуют и ведут штурмовые действия. Вытесняют врага из Сумской области, активные действия продолжаются и в Покровском районе Донецкой области. Есть определенные успехи в Запорожской области.

В Генштабе отметили, что Силы обороны принимают "асимметричные меры для нивелирования преимущества противника" как в технике, так и в личном составе. За сентябрь враг потерял почти 29 000 солдат, 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня и другую технику.