С начала 2025 года ВСУ взяли в плен более 2000 оккупантов России – Генштаб
Россия не владеет стратегической инициативой на фронте в полной мере, ее летнее наступление провалено. В плен было взято более 2000 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ситуация на некоторых направлениях остается сложной, но планы России по захвату важных районов оккупанты не выполняют, а потому их постоянно пересматривают и откладывают.
"Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта. Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля. С начала года взято в плен 2060 военнослужащих РФ", – отметили военные.
В Генштабе сообщили, что Силы обороны на некоторых участках фронта контратакуют и ведут штурмовые действия. Вытесняют врага из Сумской области, активные действия продолжаются и в Покровском районе Донецкой области. Есть определенные успехи в Запорожской области.
В Генштабе отметили, что Силы обороны принимают "асимметричные меры для нивелирования преимущества противника" как в технике, так и в личном составе. За сентябрь враг потерял почти 29 000 солдат, 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня и другую технику.
- 2 октября Силы обороны получили преимущество на фронте под Купянском – была уничтожена техника врага и солдаты.
- 15 октября Трамп сообщил, что Украина хочет перейти в наступление. После встречи с Зеленским 17 октября он будет принимать некоторые решения.
- В НАТО считают, что обвал украинских оборонительных линий "крайне маловероятен", несмотря на то, что враг демонстрирует успехи на фронте.
