Від початку 2025 року ЗСУ взяли в полон понад 2000 окупантів Росії – Генштаб
Росія не володіє стратегічною ініціативою на фронті повною мірою, її літній наступ провалений. В полон було взято понад 2000 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Ситуація на деяких напрямках залишається складною, але плани Росії щодо захоплення важливих районів окупанти не виконують, а тому їх постійно переглядають та відтерміновують.
"Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ", – зазначили військові.
У Генштабі повідомили, що Сили оборони на деяких ділянках фронту контратакують та ведуть штурмові дії. Витискають ворога із Сумської області, активні дії тривають і в Покровському районі Донецької області. Є певні успіхи в Запорізькій області.
В Генштабі зазначили, що Сили оборони вживають "асиметричні заходи для нівелювання переваги противника" як у техніці, так і в особовому складі. За вересень ворог втратив майже 29 000 солдатів, 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.
- 2 жовтня Сили оборони отримали перевагу на фронті під Куп'янськом – було знищено техніку ворога і солдатів.
- 15 жовтня Трамп повідомив, що Україна хоче перейти у наступ. Після зустрічі із Зеленським 17 жовтня він ухвалюватиме деякі рішення.
- У НАТО вважають, що обвал українських оборонних ліній "украй малоймовірний", попри те, що ворог демонструє успіхи на фронті.
Коментарі (0)