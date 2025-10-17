Від початку 2025 року ЗСУ взяли в полон понад 2000 окупантів Росії – Генштаб

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія не володіє стратегічною ініціативою на фронті повною мірою, її літній наступ провалений. В полон було взято понад 2000 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ситуація на деяких напрямках залишається складною, але плани Росії щодо захоплення важливих районів окупанти не виконують, а тому їх постійно переглядають та відтерміновують.

"Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ", – зазначили військові.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони на деяких ділянках фронту контратакують та ведуть штурмові дії. Витискають ворога із Сумської області, активні дії тривають і в Покровському районі Донецької області. Є певні успіхи в Запорізькій області.

В Генштабі зазначили, що Сили оборони вживають "асиметричні заходи для нівелювання переваги противника" як у техніці, так і в особовому складі. За вересень ворог втратив майже 29 000 солдатів, 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.