С начала года корью заболели более 5 тысяч украинцев - Минздрав

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С 28 декабря 2018 по 11 января 2019 корью в Украине заболели уже 5059 человек - 2042 взрослых и 3017 детей. Об этом сообщили в центре общественного здоровья Минздрава.

За вторую неделю 2019 года корью заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей.

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Самые высокие показатели во Львовской (всего 930 человек: 291 взрослый и 639 детей), Винницкой (всего 524 человека: 236 взрослых и 288 детей), Ровенской (всего 513 человек: 141 взрослый и 372 ребенка), Черновицкой (всего 365 человек 147 взрослых и 218 детей) областях и Киеве (всего 421 человек: 219 взрослых и 202 ребенка).

"Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отмечается в сообщении.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысячи украинцев. На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области, у него не было ни одной прививки против кори.