С пледами. От КПВВ в Станице запустили электромобиль: фото

Электромобиль в Станице (Фото: Луганская ОГА)

В Луганской области от КПВВ Станица Луганская сегодня запустили электромобиль. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации.

Это первый электрокар, который будет курсировать на участке длиной 800 метров. Он проследует от контрольного пункта до разрушенного моста, где находится блокпост боевиков.

Как сообщили в администрации, проект реализован совместно с офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Мы работаем над реконструкцией моста, но очень важным является решение гуманитарных проблем, которые не так болезненны. Но именно они создают основу для антиукраинских инсинуаций", - заявил председатель Луганской ОВГА Виталий Комарницкий.

15 июля на КПВВ в Станице Луганской уже запустили специальный автобус для перевозки людей в серой зоне.

Спустя несколько дней вандалы умудрились его разрисовать и оставить антиукраинские надписи.

На участке разведения сил с украинской стороны уже проходит разминирование территории. Боевики на свою территорию саперов не пустили.

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