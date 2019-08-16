Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С пледами. От КПВВ в Станице запустили электромобиль: фото

С пледами. От КПВВ в Станице запустили электромобиль: фото - Фото
Электромобиль в Станице (Фото: Луганская ОГА)
16.08.2019, 13:02

Длина его маршрута составляет 800 метров

В Луганской области от КПВВ Станица Луганская сегодня запустили электромобиль. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации.

Это первый электрокар, который будет курсировать на участке длиной 800 метров. Он проследует от контрольного пункта до разрушенного моста, где находится блокпост боевиков.

Как сообщили в администрации, проект реализован совместно с офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Мы работаем над реконструкцией моста, но очень важным является решение гуманитарных проблем, которые не так болезненны. Но именно они создают основу для антиукраинских инсинуаций", - заявил председатель Луганской ОВГА Виталий Комарницкий.

  • 15 июля на КПВВ в Станице Луганской уже запустили специальный автобус для перевозки людей в серой зоне.
  • Спустя несколько дней вандалы умудрились его разрисовать и оставить антиукраинские надписи.
  • На участке разведения сил с украинской стороны уже проходит разминирование территории. Боевики на свою территорию саперов не пустили.

Читайте также: Выяснилось, закроют ли Станицу на время ремонта моcта: фото

Напишите нам
станица луганская электромобиль кпвв станица луганская Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 