СБУ объявила подозрение пяти генералам и полковнику из РФ, которые бомбили Сумскую область

Последствия атак по Сумам в марте 2022 года (Фото: Суспільне Суми)

Пяти российским генералам и одному полковнику, которых подозревают в причастности к бомбардировке школ и детсадов в Сумской области, заочно объявили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о массированных атаках россиян по гражданской инфраструктуре Сумской области в течение 5-10 марта 2022 года. Тогда враг нанес более 20 ударов фугасными авиабомбами ФАБ-500, в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс.

Погибли 15 гражданских лиц, среди которых были и дети. Еще пять человек были ранены.

По данным правоохранителей, приказ отдал командующий Западного военного округа РФ генерал-полковник Александр Журавлев.Он спланировал атаку со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизеном.

Также к совершению военного преступления фигуранты привлекли:

→ командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа России (6-й армии РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;

→ начальника штаба – первого заместителя командующего 6-й армии РФ генерал-лейтенанта Юрия Подоплелова;

→ командующего 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии генерал-майора Дениса Кульшу;

→ командира 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковника Владимира Федосеева.

Установлено, что пилоты совершали боевые вылеты из Курской области, во время атаковали более 100 гражданских объектов Украины.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила всем шести фигурантам о подозрении в совершении военных преступлений.

Иллюстрация СБУ