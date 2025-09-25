СБУ оголосила підозру п'ятьом генералам та полковнику з РФ, які бомбардували Сумську область
П'ятьом російським генералам та одному полковнику, яких підозрюють у причетності до бомбардування шкіл та дитсадків у Сумській області, заочно оголосили про підозру. Про це повідомила Служба безпеки України.
Йдеться про масовані атаки росіян по цивільній інфраструктурі Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді ворог завдав понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс.
Загинули 15 цивільних осіб, серед яких були і діти. Ще п'ятеро осіб були поранені.
За даними правоохоронців, наказ віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов.Він спланував атаку зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.
Також до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили:
→ командувача 6-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу Росії (6-ї армії РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
→ начальника штабу – першого заступника командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова;
→ командувача 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майора Дениса Кульшу;
→ командира 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковника Володимира Федосєєва.
Встановлено, що пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час атакували понад 100 цивільних об’єктів України.
На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила усім шістьом фігурантам про підозру у скоєнні воєнних злочинів.
