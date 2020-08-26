СБУ поймала интернет-агитаторов в районе проведения ООС

Пропагандисты в соцсетях оправдывали российскую агрессию против нашей страны, отметили в ведомстве

Служба безопасности Украины блокировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов, которых координировало незаконное так называемое Министерство информации ДНР, в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, в группу входило пять жителей Мариуполя, которые по указанию кураторов размещали деструктивные материалы в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 000 пользователей.

"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "ЛДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Пожалуйста, сделайте это!" Как Украина может добиться отключения интернета боевикам ДНР

Кроме того, агитаторы призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию сообщников.

27 марта 2019 года СБУ вскрыла сеть курируемых спецслужбами РФ интернет-агитаторов.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.