СБУ поймала интернет-агитаторов в районе проведения ООС
Пропагандисты в соцсетях оправдывали российскую агрессию против нашей страны, отметили в ведомстве
Служба безопасности Украины блокировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов, которых координировало незаконное так называемое Министерство информации ДНР, в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
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По данным следствия, в группу входило пять жителей Мариуполя, которые по указанию кураторов размещали деструктивные материалы в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 000 пользователей.
"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "ЛДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины", – говорится в сообщении.
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Кроме того, агитаторы призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.
В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию сообщников.
- 27 марта 2019 года СБУ вскрыла сеть курируемых спецслужбами РФ интернет-агитаторов.
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