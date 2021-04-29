СБУ предупредила украинцев перед Пасхой: вероятность диверсий России возрастает
Перед Пасхой и майскими праздниками возрастает вероятность диверсий России. Об этом предупредила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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В СБУ заявили, что каждый год в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий для дестабилизации ситуации в Украине.
СБУ заверила, что противодействует этому и в апреле провела ряд антитеррористических учений. Однако СБУ призывает украинцев быть бдительными и звонить на горячую линию 0 800 501 482, если они:
– располагают информацией о намерении совершить теракт или диверсию;
– заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов власти, объектам критической инфраструктуры, мест массового скопления людей;
– видели подозрительный транспорт или беспилотники рядом со стратегическими объектами;
– выявили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
В СБУ заверяют, что конфиденциально обрабатывают полученную через номер доверия информацию.
- 23 апреля в ГУР Минобороны предупредили, что российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху для нового вторжения.
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