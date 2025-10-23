СБУ: В Николаевской области двое работников оборонного завода шпионили для разведки РФ
На оборонном заводе в Николаевской области задержали двух работников, которых подозревают в шпионаже для российской спецслужбы ГРУ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Правоохранители задержали лаборантку и слесаря, которые действовали отдельно друг от друга и сдавали российской разведке геолокации производственных цехов и информацию об охране этого объекта. Также через своих "агентов" враг пытался узнать о наличии и видах оборонных заказов, которые выполняет предприятие.
Также, как выяснило следствие, подозреваемые отчитывались куратору о последствиях комбинированных ракетно-дроновых атак по Николаеву и отслеживали дислокацию украинских войск.
Оба фигуранта были задержаны во время рабочих смен. Они попали во внимание военной разведки России, когда публиковали в Телеграм-каналах антиукраинские комментарии, отметили в СБУ.
У подозреваемых провели обыски, изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым россияне готовили удары.
Обоим фигурантам сообщили о подозрениях в государственной измене. Сейчас они находятся под стражей без права залога, им может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
