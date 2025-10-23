СБУ: У Миколаївській області двоє працівників оборонного заводу шпигували для розвідки РФ

Слюсар та лаборантка одного з підприємств оборонно-промислового комплексу окремо працювали на РФ

Затриманий (Фото: СБУ)

На оборонному заводі в Миколаївській області затримали двох працівників, яких підозрюють у шпигунстві для російської спецслужби ГРУ. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали лаборантку та слюсаря, які діяли окремо один від одного і здавали російській розвідці геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта. Також через своїх "агентів" ворог намагався дізнатися про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.

Також, як з'ясувало слідство, підозрювані звітували куратору про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по Миколаєву та відстежували дислокацію українських військ.

Обох фігурантів було затримано під час робочих змін. Вони потрапили до уваги воєнної розвідки Росії, коли публікували в Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі, зазначили в СБУ.

У підозрюваних провели обшуки, вилучили смартфони з медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких росіяни готували удари.

Обом фігурантам повідомили про підозри в державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою без права застави, їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримана (Фото: СБУ)