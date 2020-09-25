Широкое распространение COVID-19 наблюдается по всей Украине, кроме двух областей – МОЗ
В шести областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
Широкое распространение коронавируса наблюдается во всех областях Украины, кроме Кировоградской и Херсонской. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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На 25 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Донецкой, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 22 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.
Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (405,6), Черновицкой (209,9) и Харьковской (165,2) областях.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине – 3565 новых заболевших коронавирусом.
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