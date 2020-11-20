Штрафовать за отсутствие маски будут не сразу, начнут с замечания – полиция

Как заявил глава Нацполиции, полицейские в первую очередь будут действовать превентивно

С 21 ноября вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски в транспорте и общественных зданиях. В полиции заявили, что сначала будут делать нарушителям замечания, а штрафовать – в случае отказа надеть маску. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

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"Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", – разъяснил Клименко.

Размер штрафа – от 170 до 255 грн.

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.

Вчера, 20 ноября, закон подписал президент Владимир Зеленский.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 14 575 заболевших коронавирусом.

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Наталия Медведева

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