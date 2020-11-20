UA

Штрафовать за отсутствие маски будут не сразу, начнут с замечания – полиция

20.11.2020, 20:42
Штрафовать за отсутствие маски будут не сразу, начнут с замечания – полиция - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Как заявил глава Нацполиции, полицейские в первую очередь будут действовать превентивно

С 21 ноября вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски в транспорте и общественных зданиях. В полиции заявили, что сначала будут делать нарушителям замечания, а штрафовать – в случае отказа надеть маску. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", – разъяснил Клименко.

Размер штрафа – от 170 до 255 грн.

Читайте также: Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в транспорте и общественных зданиях

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
карантин полиция Игорь Клименко штраф маски

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 