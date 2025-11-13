Спикер Полтавского ТЦК: Силой мобилизовать военнообязанных – законно, но ненормально

По словам Истомина, все случаи "принудительной мобилизации", о которых пишут в сети, тщательно проверяются

Роман Истомин (Фото: facebook.com/Roman.Istomin.1)

Доставлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования под принуждением является вполне законными действиями. Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью Главкому.

"Знаю, что за эти слова снова получу порцию негатива, но скажу как есть: принудительная доставка военнообязанных – это законно. Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время", – сказал он.

Истомин напомнил, что в Украине есть добровольная служба по контракту и обязательная по мобилизации. И именно эта обязательная служба переросла в принудительную из-за того, что военнообязанные мужчины не хотят выполнять свой долг.

"Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция", – отметил он.

По его словам, доставка в ТЦК не означает немедленной мобилизации. Часто человека направляют на военно-врачебную комиссию, а потом выясняется, что он имеет отсрочку, но документы не оформлены. Но без выяснения этих подробностей появляются скандальные истории о "забрали с улицы" или "призвали с отсрочкой".

Что касается самих видео принудительной мобилизации, или так называемой бусификации, то каждый случай проверяют после распоряжения штабов или обращения полиции, сообщил Истомин.

"Мы готовим объяснения, добавляем документы, а потом делаются выводы. Если выясняется, что что-то было незаконно – это уже компетенция правоохранителей. Я к таким историям отношусь негативно. Это не то, как должна была бы выглядеть мобилизация в цивилизованной стране. Но когда люди не приходят, когда игнорируют закон, тогда остается только принудительный вариант", – отметил он.

По словам представителя ТЦК, даже если у каждого военного будет бодикамера, это не остановит искажение фактов.