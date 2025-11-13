Речник Полтавського ТЦК: Примусова мобілізація військовозобов’язаних – за законом, але не є нормою

За словами Істоміна, усі випадки "примусової мобілізації", про які пишуть у мережі, ретельно перевіряються

Роман Істомін (Фото: facebook.com/Roman.Istomin.1)

Доставляти військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування під примусом є цілком законними діями. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Главкому.

"Знаю, що за ці слова знову отримаю порцію негативу, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час" – сказав він.

Істомін нагадав, що в Україні є добровільна служба за контрактом та обов'язкова за мобілізацією. І саме ця обов'язкова служба переросла у примусову через те, що військовозобов'язані чоловіки не хочуть виконувати свій обов’язок.

"Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція", – зазначив він.

За його словами, доставлення до ТЦК не означає негайної мобілізації. Часто особу скеровують на військово-лікарську комісію, а потім з’ясовується, що вона має відстрочку, але документи не оформлені. Без жодних з'ясувань цих подробиць з'являються скандальні історії щодо "забрали з вулиці" або "призвали з відстрочкою".

Щодо самих відео примусової мобілізації, або так званої бусифікації, то кожен випадок перевіряють після розпорядження штабів або звернення поліції, повідомив Істомін.

"Ми готуємо пояснення, додаємо документи, а потім робляться висновки. Якщо з’ясовується, що щось було незаконно – це вже компетенція правоохоронців. Я до таких історій ставлюся негативно. Це не те, як мала б виглядати мобілізація у цивілізованій країні. Але коли люди не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант", – зазначив він.

За словами речника ТЦК, навіть якщо у кожного військового буде бодікамера, це не зупинить спотворення фактів.