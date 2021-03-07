Статистика COVID-19 выходного дня. В два раз меньше тестов и 7000 заболевших

Вчера, 5 марта, в Украине выявили 7167 заболевших коронавирусом (днем ранее – 9144). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В список с наивысшей суточной заболеваемостью вошли Житомирская (747), Львовская (601), Винницкая (587), Ивано-Франковская (543) и Закарпатская (503) области.

За сутки умерли 103 больных COVID-19 (днем ранее – 156), выздоровели – 2147 (3351), были госпитализированы – 3956 (3309).

Было сделано 46 304 тестов на коронавирус (81 333). Методом ПЦР – 24 868 (38 972), ИФА – 3927 (15 627), экспресс-тестом на антиген – 17 509 (26 732).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 401 228 заболевших коронавирусом: 27 022 пациента умерли, 1 196 520 – выздоровели.

Показатели заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 432 новых инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 682);

Винницкая область – 587 (714);

Волынская – 129 (195);

Днепропетровская – 362 (488);

Донецкая – 217 (193);

Житомирская – 747 (749);

Закарпатская – 503 (665);

Запорожская – 82 (188);

Ивано-Франковская – 543 (676);

Киевская – 366 (595);

Кировоградская – 46 (47);

Луганская – 18 (35);

Львовская – 601 (531);

Николаевская – 184 (337);

Одесская – 356 (375);

Полтавская – 120 (112);

Ровенская – 89 (198);

Сумская – 127 (194);

Тернопольская – 256 (357);

Харьковская – 362 (522);

Херсонская – 35 (62);

Хмельницкая – 361 (376);

Черкасская – 94 (143);

Черновицкая – 441 (522);

Черниговская – 109 (188).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области но, по словам Степанова, в скором времени там могут оказаться еще семь областей.

4 марта украинские ученые подтвердили, что в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.

Читайте также: Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.