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Статистика COVID-19 выходного дня. В два раз меньше тестов и 7000 заболевших

07.03.2021, 08:20
Статистика COVID-19 выходного дня. В два раз меньше тестов и 7000 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

Вчера, 5 марта, в Украине выявили 7167 заболевших коронавирусом (днем ранее – 9144). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В список с наивысшей суточной заболеваемостью вошли Житомирская (747), Львовская (601), Винницкая (587), Ивано-Франковская (543) и Закарпатская (503) области.

За сутки умерли 103 больных COVID-19 (днем ранее – 156), выздоровели – 2147 (3351), были госпитализированы – 3956 (3309).

Было сделано 46 304 тестов на коронавирус (81 333). Методом ПЦР – 24 868 (38 972), ИФА – 3927 (15 627), экспресс-тестом на антиген – 17 509 (26 732).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 401 228 заболевших коронавирусом: 27 022 пациента умерли, 1 196 520 – выздоровели.

Показатели заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 432 новых инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 682);
Винницкая область – 587 (714);
Волынская – 129 (195);
Днепропетровская – 362 (488);
Донецкая – 217 (193);
Житомирская – 747 (749);
Закарпатская – 503 (665);
Запорожская – 82 (188);
Ивано-Франковская – 543 (676);
Киевская – 366 (595);
Кировоградская – 46 (47);
Луганская – 18 (35);
Львовская – 601 (531);
Николаевская – 184 (337);
Одесская – 356 (375);
Полтавская – 120 (112); 
Ровенская – 89 (198);
Сумская – 127 (194);
Тернопольская – 256 (357);
Харьковская – 362 (522);
Херсонская – 35 (62);
Хмельницкая – 361 (376);
Черкасская – 94 (143);
Черновицкая – 441 (522);
Черниговская – 109 (188).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Дарья Мостовая
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киев статистика коронавирус COVID-19 области
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