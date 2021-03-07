Статистика COVID-19 выходного дня. В два раз меньше тестов и 7000 заболевших
Вчера, 5 марта, в Украине выявили 7167 заболевших коронавирусом (днем ранее – 9144). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В список с наивысшей суточной заболеваемостью вошли Житомирская (747), Львовская (601), Винницкая (587), Ивано-Франковская (543) и Закарпатская (503) области.
За сутки умерли 103 больных COVID-19 (днем ранее – 156), выздоровели – 2147 (3351), были госпитализированы – 3956 (3309).
Было сделано 46 304 тестов на коронавирус (81 333). Методом ПЦР – 24 868 (38 972), ИФА – 3927 (15 627), экспресс-тестом на антиген – 17 509 (26 732).
С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 401 228 заболевших коронавирусом: 27 022 пациента умерли, 1 196 520 – выздоровели.
Показатели заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 432 новых инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 682);
Винницкая область – 587 (714);
Волынская – 129 (195);
Днепропетровская – 362 (488);
Донецкая – 217 (193);
Житомирская – 747 (749);
Закарпатская – 503 (665);
Запорожская – 82 (188);
Ивано-Франковская – 543 (676);
Киевская – 366 (595);
Кировоградская – 46 (47);
Луганская – 18 (35);
Львовская – 601 (531);
Николаевская – 184 (337);
Одесская – 356 (375);
Полтавская – 120 (112);
Ровенская – 89 (198);
Сумская – 127 (194);
Тернопольская – 256 (357);
Харьковская – 362 (522);
Херсонская – 35 (62);
Хмельницкая – 361 (376);
Черкасская – 94 (143);
Черновицкая – 441 (522);
Черниговская – 109 (188).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области но, по словам Степанова, в скором времени там могут оказаться еще семь областей.
- 4 марта украинские ученые подтвердили, что в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.
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