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Степанов: Общенациональный жесткий карантин пока не нужен

18.03.2021, 08:52
Степанов: Общенациональный жесткий карантин пока не нужен - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Общенациональный карантин в Украине пока нужен, но важно не допустить ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом вчера, 17 марта, в эфире телеканала ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Комментируя ситуацию, когда большинство областей оказались в оранжевой зоне карантина, Степанов сказал: "Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня".

Степанов подчеркнул важность выполнения правил, установленных Минздравом для уровней карантина.

По словам Степанова, вспышка коронавируса в Украине может продлиться до конца апреля.

Денис Юдин
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