Степанов: Общенациональный жесткий карантин пока не нужен

Общенациональный карантин в Украине пока нужен, но важно не допустить ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом вчера, 17 марта, в эфире телеканала ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Комментируя ситуацию, когда большинство областей оказались в оранжевой зоне карантина, Степанов сказал: "Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня".

Степанов подчеркнул важность выполнения правил, установленных Минздравом для уровней карантина.

По словам Степанова, вспышка коронавируса в Украине может продлиться до конца апреля.

16 марта Степанов допустил, что в красную зону могут попасть Киев, Львовская и Винницкая области.

Также Степанов призвал Киев и Винницкую область подумать над усилением карантина.

За прошедшие сутки в Украине выявили максимальное число новых заболевших коронавирусом с начала года.

Денис Юдин

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