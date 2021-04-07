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Степанов: Вакцина CoronaVac будет на лабораторном контроле до 10 апреля

07.04.2021, 20:23
Степанов: Вакцина CoronaVac будет на лабораторном контроле до 10 апреля - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Вакцина против коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, которая прибыла в Украину 25 марта, до 10 апреля будет находится на лабораторном контроле. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

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По его словам, эта вакцина, в соответствии со всеми украинскими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль, который имеет определенные сроки.

"10 апреля заканчивается лабораторный контроль и CoronaVac сразу начнут использовать для проведения вакцинации", – сказал министр.

По словам Степанова, он даже теоретически не прогнозирует возможность того, что препарат не пройдет лабораторный контроль. 

Он отметил, что для индийского препарата Covishield, который сейчас используют в Украине, лабораторный контроль не требовался, поскольку он уже получил одобрение и рекомендации ВОЗ, а CoronaVac только подал документы для этого.

СПРАВКА. Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.

Читайте также: Какими вакцинами (и когда) украинцев будут спасать от COVID-19. И сколько это стоит

Наталия Медведева
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CoronaVac вакцинация коронавирус максим степанов
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