Степанов: Вакцина CoronaVac будет на лабораторном контроле до 10 апреля

Вакцина против коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, которая прибыла в Украину 25 марта, до 10 апреля будет находится на лабораторном контроле. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, эта вакцина, в соответствии со всеми украинскими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль, который имеет определенные сроки.

"10 апреля заканчивается лабораторный контроль и CoronaVac сразу начнут использовать для проведения вакцинации", – сказал министр.

По словам Степанова, он даже теоретически не прогнозирует возможность того, что препарат не пройдет лабораторный контроль.

Он отметил, что для индийского препарата Covishield, который сейчас используют в Украине, лабораторный контроль не требовался, поскольку он уже получил одобрение и рекомендации ВОЗ, а CoronaVac только подал документы для этого.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины от Sinovac Biotech – 215 000 доз.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, "будут использоваться четко эти 215 000 доз – они будут распределены на две прививки".

Читайте также: Какими вакцинами (и когда) украинцев будут спасать от COVID-19. И сколько это стоит

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.