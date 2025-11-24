Суд Литвы отправил за решетку украинца за поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Даниила Бардадима осудили больше чем на три года, признав виновным в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе

Магазин IKEA (Иллюстративное фото: ikea.com)

Суд Литвы приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за поджог магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. Об этом сообщает LRT.

Срок наказания изначально должен был быть пять лет, но его сократили, так как дело рассматривалось в порядке сокращенной процедуры доказывания, поскольку подозреваемый признал вину. На момент задержания украинцу было 17 лет.

"Бардадим был признан виновным в продолжающейся преступной деятельности, подготовке к совершению террористических актов и поджоге магазина IKEA", – заявила судья.

Также украинца признали виновным в незаконном хранении взрывчатки, получении специальных навыков, въезде в Литву и поездке в Латвию с намерением совершить террористические акты.

По словам прокурора, подозреваемый готовился якобы к еще одному теракту в Литве, но уже не в Вильнюсе, но также в Латвии.

Адвокат осужденного заявила, что он не намерен подавать апелляцию, но не исключила, что ее клиент может изменить позицию.

Как сообщает RMF 24, этот же украинец подозревается в причастности к поджогу торгового центра "Маривильска, 44" в Варшаве в Польше. В стране ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.