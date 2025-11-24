Суд Литви відправив за ґрати українця за підпал магазину IKEA у Вільнюсі
Суд Литви засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за підпал магазину IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року. Про це повідомляє LRT.
Строк покарання спочатку мав бути п'ять років, але його скоротили, оскільки справу розглядали в порядку скороченої процедури доказування, через те що підозрюваний визнав провину. На момент затримання українцеві було 17 років.
"Бардадим був визнаний винним у довготривалій злочинній діяльності, підготовці до вчинення терористичних актів і підпалі магазину Ikea", – заявила суддя.
Також українця визнали винним у незаконному зберіганні вибухівки, отриманні спеціальних навичок, в'їзді до Литви та поїздці до Латвії з наміром вчинити терористичні акти.
За словами прокурора, підозрюваний готувався нібито до ще одного теракту в Литві, але вже не у Вільнюсі; а також у Латвії.
Адвокат засудженого заявила, що він не має наміру подавати апеляцію, проте не виключила, що її клієнт може змінити позицію.
Як повідомляє RMF 24, цей самий українець підозрюється в причетності до підпалу торгового центру "Марівільська, 44" у Варшаві в Польщі. У країні йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.
- У вересні прокурори в Литві зажадали для українця чотири роки в'язниці за підпал магазину IKEA.
- У жовтні Польща відправила за ґрати трьох українців, які, за версією слідства, влаштовували пожежі в Європі на замовлення Росії.
