Супрун объяснила, от чего зависит качество вакцин

Качество вакцин не зависит от того, в какой стране она изготовлена. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун у себя в Facebook.
"Основной ориентир, который определяет, действительно вакцины безопасны и эффективны - это кто и каким образом подтвердил их качество. И речь не идет об экспертных мнениях отдельно взятых лиц или какой-то географической локации", - отметила Супрун.
По ее словам, оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения.
"В случае с вакцинами, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено преквалификацией ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В случае вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), которая закуплена в США - управлением продовольствия и медикаментов (FDA)", - уточнила Супрун.
Вакцины по календарю прививок Украина закупает в шести странах:
Супрун подчеркнула, что вакцины этих производителей используются во всем мире. Они имеют мощные производства, которые отвечают строгим стандартам качества.
"Иногда люди боятся вакцинировать себя и своих детей чиз-за поствакцинальных реакций - реакции после прививок. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. Речь идет о повышении температуры, возникновение отека, уплотнения или покраснение в месте инъекции. В основном они происходят в течение одного-двух дней", - объяснила Супрун, уточнив, что серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко.
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