Супрун объяснила, от чего зависит качество вакцин

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Качество вакцин не зависит от того, в какой стране она изготовлена. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун у себя в Facebook.

"Основной ориентир, который определяет, действительно вакцины безопасны и эффективны - это кто и каким образом подтвердил их качество. И речь не идет об экспертных мнениях отдельно взятых лиц или какой-то географической локации", - отметила Супрун.

По ее словам, оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения.

"В случае с вакцинами, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено преквалификацией ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В случае вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), которая закуплена в США - управлением продовольствия и медикаментов (FDA)", - уточнила Супрун.

Вакцины по календарю прививок Украина закупает в шести странах:

Бельгии и США - вакцину от кори, паротита и краснухи;

Бельгии и Франции - вакцину от полиомиелита;

Болгарии - вакцину для профилактики туберкулеза;

Южной Корее - вакцину от гепатита В;

Индии - вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b и вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

Супрун подчеркнула, что вакцины этих производителей используются во всем мире. Они имеют мощные производства, которые отвечают строгим стандартам качества.

"Иногда люди боятся вакцинировать себя и своих детей чиз-за поствакцинальных реакций - реакции после прививок. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. Речь идет о повышении температуры, возникновение отека, уплотнения или покраснение в месте инъекции. В основном они происходят в течение одного-двух дней", - объяснила Супрун, уточнив, что серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко.

30 мая Супрун рассказала, что обязательная вакцинация детей - это нормальная мировая практика.

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