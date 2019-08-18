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Супрун объяснила, от чего зависит качество вакцин

Супрун объяснила, от чего зависит качество вакцин - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 11:23

По словам и.о. министра здравоохранения, оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации

Качество вакцин не зависит от того, в какой стране она изготовлена. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун у себя в Facebook.

"Основной ориентир, который определяет, действительно вакцины безопасны и эффективны - это кто и каким образом подтвердил их качество. И речь не идет об экспертных мнениях отдельно взятых лиц или какой-то географической локации", - отметила Супрун.

По ее словам, оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения.

"В случае с вакцинами, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено преквалификацией ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В случае вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), которая закуплена в США - управлением продовольствия и медикаментов (FDA)", - уточнила Супрун.

Вакцины по календарю прививок Украина закупает в шести странах:

  • Бельгии и США - вакцину от кори, паротита и краснухи;
  • Бельгии и Франции - вакцину от полиомиелита;
  • Болгарии - вакцину для профилактики туберкулеза;
  • Южной Корее - вакцину от гепатита В;
  • Индии - вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b и вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

Супрун подчеркнула, что вакцины этих производителей используются во всем мире. Они имеют мощные производства, которые отвечают строгим стандартам качества.

"Иногда люди боятся вакцинировать себя и своих детей чиз-за поствакцинальных реакций - реакции после прививок. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. Речь идет о повышении температуры, возникновение отека, уплотнения или покраснение в месте инъекции. В основном они происходят в течение одного-двух дней", - объяснила Супрун, уточнив, что серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко.

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Супрун Уляна вакцины качество
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