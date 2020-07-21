Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине держится на прежнем уровне

Вчера зафиксировано 673 новых больных COVID-19: это на 22 человека больше, чем позавчера (651)

За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 673 человек. Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период болезнь унесла жизнь 20 пациентов (днем ранее – 13), выздоровели 760 (днем ранее - 560).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 60 166 заболевших COVID-19, из них 1518 умерли, а 32 199 выздоровели.

Новость дополняется...

Читайте также: "Избегайте глубоких поцелуев". В японских ночных клубах установили новые правила

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.