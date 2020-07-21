Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине держится на прежнем уровне
21.07.2020, 08:50
Отдыхающие в Одессе (Фото: dumskaya.net)
Вчера зафиксировано 673 новых больных COVID-19: это на 22 человека больше, чем позавчера (651)
За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 673 человек. Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.
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За этот период болезнь унесла жизнь 20 пациентов (днем ранее – 13), выздоровели 760 (днем ранее - 560).
Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 60 166 заболевших COVID-19, из них 1518 умерли, а 32 199 выздоровели.
Новость дополняется...
- Карантинные меры в Украине продлят после 31 июля как минимум на месяц.
- Минздрав назвал условие открытия границ ЕС для украинцев.
- Президент Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну коронавирусной пандемии.
- Bloomberg пишет о тайной вакцинации "элит" в РФ от коронавируса. Там отрицают.
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