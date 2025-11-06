"Тиктокера" из Одесской области осудили на пять лет за видео с работой ПВО

Житель Одесской области выложил в TikTok работу украинских военных во время ракетной атаки – видео набрало 41 000 просмотров

Осужденный житель Одесской области (фото: od.gp.gov.ua)

Суд признал виновным 37-летнего "тиктокера" из Одесской области, который публиковал в соцсетях видео с позициями Вооруженных Сил Украины. Его приговорили к пяти годам за решеткой, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Мужчину признали виновным сразу по двум статьям: в распространении информации о расположении военных и незаконном хранении боеприпасов.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2023 года "тиктокер" сознательно снимал на мобильный телефон боевую работу украинских военных во время отражения массированной атаки России.

Видео содержало данные, позволяющие идентифицировать местоположение огневых позиций Вооруженных Сил Украины. Осужденный разместил запись в TikTok, где ее просмотрели более 41 000 раз.

Кроме того, во время обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные патроны различного калибра. В судебном заседании мужчина своей вины не признал.