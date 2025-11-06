"Тіктокера" з Одеської області засудили на п'ять років за відео з роботою ППО

Мешканець Одещини виклав у TikTok роботу українських військових під час ракетної атаки – відео набрало 41 000 переглядів

Засуджений житель Одеської області (фото: od.gp.gov.ua)

Суд визнав винним 37-річного "тіктокера" з Одеської області, який публікував у соцмережах відео з позиціями Збройних Сил України. Його засудили до п'яти років за ґратами, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Чоловіка визнали винним одразу за двома статтями: у поширенні інформації про розташування військових та незаконному зберіганні боєприпасів.

Прокурори в суді довели, що в листопаді 2023 року "тіктокер" свідомо знімав на мобільний телефон бойову роботу українських військових під час відбиття масованої атаки Росії.

Відео містило дані, що дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій Збройних Сил України. Засуджений розмістив запис у TikTok, де його переглянули понад 41 000 разів.

Крім того, під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані набої різного калібру. У судовому засіданні чоловік своєї провини не визнав.