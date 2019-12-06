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Толерантность к алкоголю могла спасти предков людей от вымирания

Толерантность к алкоголю могла спасти предков людей от вымирания - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
06.12.2019, 16:32

Благодаря толерантности к алкоголю наши предки смогли есть забродившие фрукты – и получили новый источник калорий

Наши предки, возможно, были спасены от исчезновения, потому что у них развилась способность переваривать алкоголь. К таким выводам в книге "Алкоголь и люди: долгое и социальное дело" пришли доктора Ким Хокингс и  Робин Данбар, передает Sky News.

Ученые утверждают, что африканские обезьяны, жившие около 10 миллионов лет назад, эволюционировали для метаболизма этанола - химического соединения в алкоголе. Это  позволило им есть забродившие фрукты, которые упали на землю. Такая способность была важна с точки зрения природной конкуренции с другими приматами, которые могли есть несозревшие фрукты на деревьях.

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Ученые считают, что именно приматы, которые научились есть забродившие фрукты, в конечном итоге породили не только людей, но и шимпанзе, бонобо, горилл.

"Даже сегодня есть большие обезьяны, которые едят забродившие фрукты и даже пьют пальмовое вино, произведенное людьми", - рассказал Хокингс.

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алкоголь человек обезьяны вымирание
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