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Трамп готовится к новому импичменту: ищет адвокатов – CNN

10.01.2021, 08:05
Трамп готовится к новому импичменту: ищет адвокатов – CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп ищет себе защитников на случай, если против него будет начат новый процесс импичмента: он хочет, чтобы его интересы представляли экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц. Об этом сообщают CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. 

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Дершовиц заявил, что для него "было бы честью и привилегией защищать Конституцию США и первую поправку от партийных попыток превратить Конституцию в оружие". У Джулиани не ответили на запрос о комментарии. 

Два конгрессмена-республиканца, являющиеся бывшими союзниками Трампа, говорят, что поддержат импичмент президенту за его роль в нападении на Капитолий, "если статьи будут разумными". Первым республиканцем, публично призвавшим к отставке Трампа, была сенатор Лиза Мурковски.

Владислав Сердюк
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