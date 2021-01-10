Трамп готовится к новому импичменту: ищет адвокатов – CNN

Президент США Дональд Трамп ищет себе защитников на случай, если против него будет начат новый процесс импичмента: он хочет, чтобы его интересы представляли экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц. Об этом сообщают CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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Дершовиц заявил, что для него "было бы честью и привилегией защищать Конституцию США и первую поправку от партийных попыток превратить Конституцию в оружие". У Джулиани не ответили на запрос о комментарии.

Два конгрессмена-республиканца, являющиеся бывшими союзниками Трампа, говорят, что поддержат импичмент президенту за его роль в нападении на Капитолий, "если статьи будут разумными". Первым республиканцем, публично призвавшим к отставке Трампа, была сенатор Лиза Мурковски.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

7 января в Конгрессе США призвали отстранить Трампа от должности.

Владислав Сердюк

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