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Ученые связали общую анестезию при кесаревом с тяжелой депрессией

Ученые связали общую анестезию при кесаревом с тяжелой депрессией - Фото
Фото: depositphotos.com
04.02.2020, 16:33

Местный наркоз при кесаревом сечении, по мнению ученых, может существенно снизить риски послеродовой депрессии и суицидальных мыслей

Ученые из Колумбийского университета провели исследование и заявили, что вероятность получить тяжелое депрессивное состояние у молодой матери возрастает, если при кесаревом сечении использовался общий наркоз. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Исследователи проанализировали записи о выписке 428 204 прошедших кесарево сечение женщин из больниц американского штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. В 34 356 случаях роженицы получали общую анестезию. Тяжелую послеродовую депрессию зарегистрировали у 1158 женщин. Общая анестезия оказалась на 54% связана с увеличением риска депрессии. Суицидальные мысли встречались у перенесших общий наркоз на 91% чаще. 

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Ученые призвали взвешенно подходить к назначению общего наркоза при кесаревом сечении и сопровождать перенесших его. 

"Наши результаты подчеркивают необходимость избегать использования общей анестезии для кесарева сечения, когда это возможно, и предоставлять скрининг психического здоровья, консультирование и другие последующие услуги акушерским пациентам, подвергающимся общей анестезии", - заявил один из авторов работы Гохуа Ли.

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