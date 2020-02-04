Ученые связали общую анестезию при кесаревом с тяжелой депрессией

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Ученые из Колумбийского университета провели исследование и заявили, что вероятность получить тяжелое депрессивное состояние у молодой матери возрастает, если при кесаревом сечении использовался общий наркоз. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Исследователи проанализировали записи о выписке 428 204 прошедших кесарево сечение женщин из больниц американского штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. В 34 356 случаях роженицы получали общую анестезию. Тяжелую послеродовую депрессию зарегистрировали у 1158 женщин. Общая анестезия оказалась на 54% связана с увеличением риска депрессии. Суицидальные мысли встречались у перенесших общий наркоз на 91% чаще.

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Ученые призвали взвешенно подходить к назначению общего наркоза при кесаревом сечении и сопровождать перенесших его.

"Наши результаты подчеркивают необходимость избегать использования общей анестезии для кесарева сечения, когда это возможно, и предоставлять скрининг психического здоровья, консультирование и другие последующие услуги акушерским пациентам, подвергающимся общей анестезии", - заявил один из авторов работы Гохуа Ли.

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