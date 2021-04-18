Украина и ЕС договорились создать совместимые сертификаты об иммунитете от COVID

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в достижении совместимости украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Соответствующей договоренности достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

По словам Шмыгаля, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.

14 апреля 27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19.

Вадим Ребрина

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