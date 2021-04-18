Украина и ЕС договорились создать совместимые сертификаты об иммунитете от COVID
18.04.2021, 17:50
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в достижении совместимости украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Соответствующей договоренности достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.
По словам Шмыгаля, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.
Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.
- 17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.
- 14 апреля 27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии