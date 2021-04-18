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Украина и ЕС договорились создать совместимые сертификаты об иммунитете от COVID

18.04.2021, 17:50
Украина и ЕС договорились создать совместимые сертификаты об иммунитете от COVID - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в достижении совместимости украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Соответствующей договоренности достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

По словам Шмыгаля, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

  • 17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.
  • 14 апреля 27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19. 
Вадим Ребрина
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Денис Шмыгаль коронавирус сертификат
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